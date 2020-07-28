В августе поезда из Крыма будут ходить в Адлер и Ростов-на-Дону

28 Июль 2020 2020-07-28T14:16:57+03:00

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С 11 августа откроется новое железнодорожное направление - «Симферополь-Адлер». Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

Поезда из Симферополя будут ходить раз в три дня и следовать в разные пункты назначения под одним номером до станции «Разъезд 9 км». На этой станции поезд, выехавший из крымской столицы, останавливается. Затем состав разделяется – одна группа вагонов идет в Адлер, а другая - в Ростов-на-Дону.

Первый двухгруппный поезд «Таврия» отправится 11 августа в 19.10 с железнодорожного вокзала Симферополя. Состав проедет через Краснодар, Горячий Ключ, Туапсе, Лазаревское и Сочи. Общее время в пути составит 19 часов. Поезд, который идет в Ростов-на-Дону, проследует через станции Тимашевская и Староминская. Время следования по маршруту «Симферополь-Ростов-на-Дону» составит 15 часов.

- Теперь расстояние между южными городами стало преодолевать еще проще и комфортнее. Новые ночные поезда из Симферополя в Ростов-на-Дону и Адлер позволят с удобством путешествовать вдоль черноморского побережья и делают доступной инфраструктуру Краснодара и Ростова-на-Дону для жителей полуострова, – сказал генеральный директор транспортной компании «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов.

Билеты на поезда, следующие по новым направлениям, можно купить на официальном сайте компании-перевозчика. Также проездные можно приобрести в мобильном приложении «ГСЭ Билеты» и в кассах дальнего следования железнодорожных вокзалов.

Напомним, поезда «Таврия» уже ходят из Симферополя в Москву, Кисловодск, Вологду, Екатеринбург. Из Севастополя можно отправиться в Санкт-Петербург. Кроме того, можно уехать жд-транспортом из Москвы, Санкт-Петербурга и Пскова в Евпаторию.

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ИСТОЧНИК KP.RU