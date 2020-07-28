2020-07-28T14:17:19+03:00
Общество

В начале августа на прилавках магазинов появятся первые крымские яблоки

Урожай попробуют не только жители республики, но и Москвы, и Екатеринбурга
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Урожай начнут собирать в первую неделю августа. Фото: официальный сайт Министерства сельского хозяйства Крыма.Урожай начнут собирать в первую неделю августа. Фото: официальный сайт Министерства сельского хозяйства Крыма.
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Причуды погоды плохо сказались на абрикосах, черешне и персиках, но садоводы не отчаиваются – ждут хороший урожай яблок, ведь там весенние заморозки погубили всего 10-15% от общего числа завязей.

- В этом году планируем, что урожай яблок будет на уровне прошлого года, когда в республике собрали около 80 тысяч тонн, - уточнил министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин.

Вместе с хорошим урожаем появятся новые рабочие места. Так, лишние руки будут нужны в Калинине Красногвардейского района – там свой первый урожай дают молодые сады.

- Это яблони по интенсивной технологии. На орошение мы получили 1,4 млн рублей, то есть 80% от того, что потратили от общей суммы. Государственная субсидия помогла создать такой сад и позволила начать закладывать новый сад на 22 га, - уточнил директор предприятия Дмитрий Лысенко, слова которого приводит Крымская газета.

Территория для посадки саженцев будет готова к осени. Гектар такого сад на полном плодоношении будет давать 40-50 тонн яблок. Но в этом году садоводы рассчитывают на результаты скромнее – 2-3 тонны с гектара.

Урожай начнут собирать в первую неделю августа. Ждут его не только в Крыму, но и на материке – партии яблок отправятся в Москву и Екатеринбург.

Модернизации ждет и холодильник предприятия, рассчитанный на тысячу тонн продукции: его мощность увеличат, добавят сортировочную линию. Рюмшин подчеркнул, что развить садоводство в Крыму смогут не только крупные предприятия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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