На площади Куйбышева в Симферополе сносят аптеку

28 Июль 2020 2020-07-28T14:38:14+03:00

Ранее на этом месте был снесен ТЦ «КУБ» [фото, видео]

Изменить размер текста: A A

Сегодня на площади Куйбышева в Симферополе начался снос здания аптеки на улице Тренева. Строительная техника разбирает постройку, передает корреспондент КП-Крым.

Снос проходит на площади Куйбышева в Симферополе.Фото: Анастасия Камская

- Долго шли судебные тяжбы по поводу этой аптеки. Суд принял решение о ее сносе, - сообщил КП-Крым пресс-секретарь администрации Симферополя Андрей Черниченко.

Напомним, 28 мая 2020 года на улице Тренева в Симферополе начался снос торгового центра «Куб», что на площади Куйбышева. На его месте планируют сделать сквер с фонтаном, пешеходными дорожками, лавочками, деревьями и клумбами.

Однако, когда на месте незаконного ТЦ появится облагороженная территория – до сих пор неизвестно.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/793076" frameborder="0"></iframe> В Симферополе сностят аптеку.На площади Куйбышева в Симферополе начался снос здания аптеки.Анастасия Камская

ИСТОЧНИК KP.RU