На площади Куйбышева в Симферополе сносят аптеку
Сегодня на площади Куйбышева в Симферополе начался снос здания аптеки на улице Тренева. Строительная техника разбирает постройку, передает корреспондент КП-Крым.
Снос проходит на площади Куйбышева в Симферополе.Фото: Анастасия Камская
- Долго шли судебные тяжбы по поводу этой аптеки. Суд принял решение о ее сносе, - сообщил КП-Крым пресс-секретарь администрации Симферополя Андрей Черниченко.
Напомним, 28 мая 2020 года на улице Тренева в Симферополе начался снос торгового центра «Куб», что на площади Куйбышева. На его месте планируют сделать сквер с фонтаном, пешеходными дорожками, лавочками, деревьями и клумбами.
Однако, когда на месте незаконного ТЦ появится облагороженная территория – до сих пор неизвестно.
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В Симферополе сностят аптеку.На площади Куйбышева в Симферополе начался снос здания аптеки.Анастасия Камская
ИСТОЧНИК KP.RU