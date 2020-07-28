В Саках неизвестный вероломно сбил четвероногого «пешехода» на «зебре»

28 Июль 2020 2020-07-28T15:55:30+03:00

Бездомный четвероногий спокойно переходил дорогу по «зебре», когда водитель рванул с места. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В соцсетях набирает популярность ролик аварии в Саках. При просмотре его создается впечатление, будто главный герой инцидента – водитель иномарки – специально наехал на собаку. Происшествие зафиксировал видеорегистратор свидетеля события, сообщает ForPost.

Бездомный четвероногий спокойно переходил дорогу вместе с людьми по «зебре». На записи хорошо видно: пес шел на безопасном расстоянии от машины и сам под колеса не кидался. Даже попытался отскочить, когда горе-водитель тронулся с места. А автомобилист, пропустив пешеходов, газует именно тогда, когда собака доходит до капота.

По словам специалистов, доказать вину водителя будет сложно, ведь он может сослаться на то, что собаку не заметил. Но если желание привлечь к ответственности есть, лучше сразу вызывать сотрудников ГИБДД и участкового.

- Каждый гражданин имеет право подать заявление. Другое дело, какое будет принято решение. Материал будет рассматривать служба участковых, и водитель может быть привлечен к админответственности, - уточнил инспектор по особым поручениям Управления ГИБДД МВД по РК и Севастополю Станислав Довганюк.

Совершенно другого мнения Евгений Куликов. По его словам, скорее всего, идея привлечь к ответственности автомобилиста обречена на провал – по такому случаю не предусмотрен штраф.

- Такое у нас законодательство, - подытожил Куликов.

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ИСТОЧНИК KP.RU