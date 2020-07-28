2020-07-28T17:11:58+03:00
Общество

В крымский Центр медицины и катастроф приехали 10 новых реанимобилей

Вместе с ними доставили и 4 автомобиля марки Газель NEXT
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Новые машины скорой медпомощи класса «С» сменят на посту старые.Новые машины скорой медпомощи класса «С» сменят на посту старые.Фото: Виталий ПАРУБОВ
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В крымский Центр медицины и катастроф доставили 10 современных реанимационных автомобилей марки Ford. Их закупкой занималось Министерство промышленности и торговли России.

Новые машины скорой медпомощи класса «С» сменят на посту старые и будут выполнять задачи санитарной авиации и перевозки пациентов, зараженных коронавирусом.

Они будут выполнять задачи санитарной авиации. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Они будут выполнять задачи санитарной авиации.Фото: Виталий ПАРУБОВ

Помимо этого существующий автопарк Симферопольской станции скорой медпомощи усилят 4 автомобиля марки Газель NEXT. Сейчас они проходят регистрацию, ставятся на учет. Но уже в скором времени они смогут выйти на линию, сообщили в пресс-службе крымского Центра медицины и катастроф.

Вместе с ними доставили и 4 автомобиля марки Газель NEXT. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Вместе с ними доставили и 4 автомобиля марки Газель NEXT.Фото: Виталий ПАРУБОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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