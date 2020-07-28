В крымский Центр медицины и катастроф приехали 10 новых реанимобилей

28 Июль 2020 2020-07-28T17:11:58+03:00

Вместе с ними доставили и 4 автомобиля марки Газель NEXT

Изменить размер текста: A A

В крымский Центр медицины и катастроф доставили 10 современных реанимационных автомобилей марки Ford. Их закупкой занималось Министерство промышленности и торговли России.

Новые машины скорой медпомощи класса «С» сменят на посту старые и будут выполнять задачи санитарной авиации и перевозки пациентов, зараженных коронавирусом.

Они будут выполнять задачи санитарной авиации.Фото: Виталий ПАРУБОВ

Помимо этого существующий автопарк Симферопольской станции скорой медпомощи усилят 4 автомобиля марки Газель NEXT. Сейчас они проходят регистрацию, ставятся на учет. Но уже в скором времени они смогут выйти на линию, сообщили в пресс-службе крымского Центра медицины и катастроф.

Вместе с ними доставили и 4 автомобиля марки Газель NEXT.Фото: Виталий ПАРУБОВ

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU