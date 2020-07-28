В Симферополе за счет допсредств отремонтируют 31 улицу

28 Июль 2020 2020-07-28T17:37:15+03:00

К работам дорожники приступят в августе этого года

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В Симферополе отремонтируют 31 улицу за счет дополнительного финансирования.

- Главным распорядителем указанных бюджетных средств является Министерство транспорта республики. Заказчик - Служба автомобильных дорог, - пояснила заместитель главы администрации Симферополя Вероника Глоба, слова которой приводит пресс-служба.

Работы начнутся в августе этого года на улицах, соседствующих с теми, где уже идет ремонт в рамках нацпроекта Безопасные и качественные автомобильные дороги. Дорожники заменят асфальтобетонное покрытие проезжей части и проложат тротуары.

Список улиц, которые планируют отремонтировать, опубликовали на официальном сайте городской администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU