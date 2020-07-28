Крым получит 215 миллиардов рублей на социально-экономическое развитие

28 Июль 2020 2020-07-28T18:47:54+03:00

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На социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя в рамках ФЦП выделили дополнительные 300 миллиардов рублей.

- Федеральная целевая программа Республики Крым продлена до 2024 года дополнительными 200 с лишним миллиарда рублей. Это все дает нам уверенность планомерно строить свою работу, запланировать большее количество объектов и построить их в срок качественно, - подчеркнул заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

Он уточнил, что финансирование Крыма составило 215 миллиардов рублей, Севастополя – 85 миллиардов рублей.

При этом 27 июля вице-премьер рассказал журналистам, что программу развития по ФЦП Крыма и Севастополя продлили до 2024 года. По его мнению, планировать ее реализацию властям регион станет проще.

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ИСТОЧНИК KP.RU