2020-07-29T07:23:40+03:00
Общество

Погода в Крыму на 29 июля: дожди и тепло до +30

На полуострове переменная облачность
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Черное море прогрелось до +25Черное море прогрелось до +25Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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29 июля в южных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

- В Симферополе переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 28…30°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер днём западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем до +28°.

На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 27…29°.

В Керчи переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер днем северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха до +28°.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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