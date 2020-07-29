Погода в Крыму на 29 июля: дожди и тепло до +30

29 Июль 2020 2020-07-29T07:23:40+03:00

Черное море прогрелось до +25 Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На полуострове переменная облачность

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29 июля в южных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

- В Симферополе переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 28…30°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер днём западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем до +28°.

На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 27…29°.

В Керчи переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер днем северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха до +28°.

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ИСТОЧНИК KP.RU