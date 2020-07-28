Что будет с водой в Крыму, жители полуострова узнают от Аксенова 1 августа

28 Июль 2020 2020-07-28T19:09:19+03:00

Пока в республике нет необходимости вводить почасовую подачу воды

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Все о водообеспечении Крыма глава региона Сергей Аксенов расскажет 1 августа в прямом эфире. Жителей полуострова успокаивают: пока власти не планируют введения почасовой подачи воды.

- Военные и Минобороны перебрасывают по временной схеме трубопровод. В общем, объемы Тайганского водохранилища позволяют нам обеспечивать поставку 40 миллионов в год кубометров воды в любую точку региона. Сейчас готовимся к строительству стационарного водовода, - подчеркнул глава республики Сергей Аксенов и добавил, что есть идеи обеспечивать население региона подземными водами.

В то же время пока нет необходимости вводить график подачи воды.

- Смотрим за ситуацией, она развивается. Думаю, что обойдемся пока малой кровью. 1 августа выйдем в эфир, я скажу, что будет дальше, - пообещал Аксенов.

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ИСТОЧНИК KP.RU