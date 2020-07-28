В Крыму к украинской границе хотят построить четырехполосную дорогу

28 Июль 2020 2020-07-28T20:37:16+03:00

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Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал журналистам о поручении вице-премьера правительства РФ Марата Хуснуллина о том, чтобы в Крыму построили дорогу с четырехполосным движением до границы с Украиной.

- Отдельно Марат Шакирзянович дал поручение, что до границы Украины четырехполосные дороги должны быть. С учетом того, что там межгосударственное сообщение получается. Это дороги Симферополь - Армянск и Симферополь - Джанкой. Прорабатывается технико-экономическое обоснование, в программу еще не включены. Это лицо Крыма, эти дороги тоже войдут в программу, - сообщил Аксенов.

Напомним, что в Крыму продолжается строительство четырехполосной федеральной трассы «Таврида». Она готова на 92%.

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ИСТОЧНИК KP.RU