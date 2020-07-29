2020-07-29T11:36:22+03:00
Общество

В Крыму пройдет Всероссийская акция «Ночь кино»

Жителей и гостей полуострова ждут бесплатные показы отечественных кинновинок
Анастасия ГОНЧАРОВА
Поделиться:
В Крыму 29 августа пройдет Всероссийская акция «Ночь кино». Фото: официальный сайт Крымского киномедиацентра.В Крыму 29 августа пройдет Всероссийская акция «Ночь кино». Фото: официальный сайт Крымского киномедиацентра.
Изменить размер текста:

В Крыму 29 августа пройдет Всероссийская акция «Ночь кино», приуроченная ко Дню российской (советской) кинематографии. Для жителей и гостей полуострова устроят бесплатный просмотр отечественных новинок.

Организаторами акции, проходящей в регионе в пятый раз, выступили Крымский киномедиацентр и Министерство культуры Республики Крым. В кинотеатрах с 20.00 будут крутить приключенческую комедию «Холоп» режиссера Шипенко, спортивную мелодраму «Лед-2» Крыжовникова, полнометражную анимационную ленту «Иван Царевич и Серый Волк-4» Шмидта.

С более подробной информацией о программе акции можно будет ознакомиться на официальном сайте минкульта Крыма и Крымского медиацентра, сообщает Крымское информационное агентство.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Крыму по поручению вице-премьера правительства РФ снизят ипотечные ставки
Вице-премьер Юлия Жукова останется работать в правительстве Крыма
Отель Софии Ротару в Ялте в этом году не открылся для туристов
В Крыму не будут строить прямую ж/д ветку из Керчи в Симферополь
ЯМЭФ-2020 не состоится
В Крыму пройдет Всероссийская акция «Ночь кино»
Температура воды Черного моря 29 июля 2020 года: вода прогрелась до 26 градусов в Керченском проливе
В Симферополе и Севастополе 29 июля частично отключат электричество
Погода в Крыму на 29 июля: дожди и тепло до +30
В Крыму к украинской границе хотят построить четырехполосную дорогу
Что будет с водой в Крыму, жители полуострова узнают от Аксенова 1 августа
Крым получит 215 миллиардов рублей на социально-экономическое развитие
За гибель утонувшего в выгребной яме Мусы из Строгановки могут наказать его семью
В Симферополе за счет допсредств отремонтируют 31 улицу
В крымский Центр медицины и катастроф приехали 10 новых реанимобилей
В Саках неизвестный вероломно сбил четвероногого «пешехода» на «зебре»
На площади Куйбышева в Симферополе сносят аптеку
В начале августа на прилавках магазинов появятся первые крымские яблоки
В августе поезда из Крыма будут ходить в Адлер и Ростов-на-Дону
Следком возбудил дело после нападения на медика «скорой помощи» в Симферополе