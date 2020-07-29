В Крыму пройдет Всероссийская акция «Ночь кино»

29 Июль 2020 2020-07-29T11:36:22+03:00

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В Крыму 29 августа пройдет Всероссийская акция «Ночь кино», приуроченная ко Дню российской (советской) кинематографии. Для жителей и гостей полуострова устроят бесплатный просмотр отечественных новинок.

Организаторами акции, проходящей в регионе в пятый раз, выступили Крымский киномедиацентр и Министерство культуры Республики Крым. В кинотеатрах с 20.00 будут крутить приключенческую комедию «Холоп» режиссера Шипенко, спортивную мелодраму «Лед-2» Крыжовникова, полнометражную анимационную ленту «Иван Царевич и Серый Волк-4» Шмидта.

С более подробной информацией о программе акции можно будет ознакомиться на официальном сайте минкульта Крыма и Крымского медиацентра, сообщает Крымское информационное агентство.

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ИСТОЧНИК KP.RU