Температура воды Черного моря 29 июля 2020 года: вода прогрелась до 26 градусов в Керченском проливе

29 Июль 2020 2020-07-29T09:22:09+03:00

У берегов Севастополя и Ялты вода прогрелась до 25 градусов. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

Температура воды Черного моря 29 июля 2020 года: в Ялте вода прогрелась до 25 градусов

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По данным крымского гидрометцентра, на восточном побережье Крыма море прогрелось сильнее всего. Так, температура воды в Керченском проливе повысила до 26 градусов. Без особых изменений на Азовском море – там вода сохраняет 25 градусов.

На 1-2 градуса прохладнее на ЮБК. В районе Карадага и Алуште температура воды составила 24 градуса, у берегов Севастополя и Ялты вода прогрелась до 25 градусов.

Прохлада сохраняется на западе Крыма. Так, температура воды в Черноморском с 23 опустилась до 22 градусов, в Евпатории же по-прежнему 23 градуса.

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ИСТОЧНИК KP.RU