В Симферополе и Севастополе 29 июля частично отключат электричество

29 Июль 2020 2020-07-29T08:37:53+03:00

Свет отключат на время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

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29 июля в отдельных районах Симферополя и Севастополя не будет света – энергетики проводят в порядок электросети.

Где отключат электричество

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Артезианская, 50/8, 53-75 (нечет);

ул. Краснодарская, 102-116 (чет), 57-69 (нечет);

пер. Краснодарский, 2-28 (чет), 1-25 (нечет);

проезд Краснодарский, 93-97 (нечет);

пер. Лиственный, 93-97 (нечет);

пер. Розовый, 34-38 (чет), 23-31 (нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Адмирала Юмашева 16;

ул. Адмирала Фадеева 13,13-А,13-Б,13-В,21-А,21-Б,27-Е,27-Ж,29-Г,29-Д

ул. Восточная 16-д,16-г,55-А,49; ул. Ручьевая 45-а,29,37,39,49,57,63

с 8.00 до 16.00

пер. Мореходный 2-14,1-5;

про. Троицкий 2-12,15-А,1-3,9;

ул. Мореходная 60-А,94-Б,94-Г,62-102,21-41,91;

ул. Айландовая 12,14

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ИСТОЧНИК KP.RU