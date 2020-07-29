ЯМЭФ-2020 не состоится

29 Июль 2020 2020-07-29T10:06:28+03:00

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В этом году Ялтинский международный экономический форум не состоится. Оргкомитет ЯМЭФ-2021 возглавит вице-премьер Марат Хуснуллин.

- В связи с ограничениями решили не портить ситуацию в плане заболеваемости, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. - Решили перенести форум на следующий год и по весне его провести. Марат Шакирзянович возглавит оргкомитет по поручению Михаила Мишустина, уровень будет высокий, международная повестка будет достаточно серьезная. В этом году форума не будет.

Напомним, шестой Ялтинский экономический форум должен был пройти с 23 по 25 апреля, однако из-за коронавируса форум планировали перенести на осень.

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ИСТОЧНИК KP.RU