В Крыму не будут строить прямую ж/д ветку из Керчи в Симферополь

29 Июль 2020 2020-07-29T10:48:30+03:00

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В Крыму не будут строить прямой железнодорожный путь из Керчи в Симферополь через Белогорск. Целесообразности в этом не видят федеральные власти, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов после совещания с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным.

- Евгений Иванович Дитрих (министр транспорта РФ – ред.) сказал, что с точки зрения денег экономической обоснованности такого проекта пока нет, - сказал Аксенов.

В свою очередь, Марат Хуснулин отметил, что необходимо более эффективно использовать железную дорогу между Севастополем и Симферополем. Например, увеличить частоту движения электричек.

Также вице-премьер сообщил, что планируется построить железнодорожную ветку до аэропорта «Симферополь».

- С учетом роста количества пассажиров в аэропорту надо все-таки подводить туда железную дорогу. Сегодня я такое поручение дал, - сказал Хуснуллин.

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ИСТОЧНИК KP.RU