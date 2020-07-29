2020-07-29T11:05:13+03:00
Общество

Отель Софии Ротару в Ялте в этом году не открылся для туристов

Бизнесу певицы помешали высокие цены и пандемия
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Прежний вид отель утратил навсегда. Фото: VILLA SOFIA by S.Rotaru / InstagramПрежний вид отель утратил навсегда. Фото: VILLA SOFIA by S.Rotaru / Instagram
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В этом сезоне наглухо закрытыми остались ворота элитной гостиницы советской и украинской певицы Софии Ротару. Бизнесу народной артистки помешали украинское гражданство и заоблачные цены на номера, сообщает ForPost.

В Ялту владельцы гостиницы – София Ротару, ее сын Руслан и невестка Светлана – управляющая отеля, - в последний раз приезжали больше года назад. Сейчас здание выглядит диким и заброшенным: на воротах – проволока, окна зашторены, а в ресторане – первозданная чистота.

«Реновация» как официальная причина закрытия, но издание Super.ru отмечает, что прежний вид отель утратил навсегда.

Не только украинское гражданство помешало развитию бизнеса. Так, проблемой стали и очень высокие цены – от 20 до 25 тысяч рублей за ночь. Как считает председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Пархоменко, все это вместе навредило бизнесу не меньше пандемии.

- Кроме того, подход персонала к своей работе не очень грамотный. Тут надо выбирать — бизнес это или нет. И не держать слишком «заумный» персонал, - подчеркнула она.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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