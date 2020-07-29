Вице-премьер Юлия Жукова останется работать в правительстве Крыма

29 Июль 2020 2020-07-29T11:51:05+03:00

Однако она будет курировать другие направления после выхода из отпуска

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Вице-премьер Республики Крым Юлия Жукова продолжит работать в правительстве, однако будет курировать другие сферы. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- В Правительстве Республики Крым произошли изменения в части перераспределения обязанностей между заместителями Председателя Совета министров. Сферы, которые курировала Юлия Михайловна Жукова, теперь будет курировать Евгений Константинович Кабанов. Сейчас Юлия Михайловна в отпуске. После выхода она останется работать в команде, будет определено направление, которым она будет заниматься, - сообщил Сергей Аксенов.

Ранее в СМИ и соцсетях распространилась информация, что Юлия Жукова, курирующая вопросы ЖКХ, тарифов и строительства дорог, покидает свой пост. Сама же вице-премьер не подтвердила и не опровергла эту информацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU