В Крыму по поручению вице-премьера правительства РФ снизят ипотечные ставки

29 Июль 2020 2020-07-29T12:08:16+03:00

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Вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин пообещал жителям Крыма снизить ставки по ипотеке. Для этого федеральные и региональные власти готовят серию решений.

- Я дал прямое поручение рассмотреть возможность увеличения объема выдачи кредитов и сокращения их стоимости. Потому что пока действительно стоимость ипотеки по Крыму несколько выше. Думаю, что ипотека в целом должна в Крыму снижаться, - подчеркнул Хуснуллин на пресс-подходе.

Глава республики Сергей Аксенов отметил, что в планах у вице-премьера также увеличить в Крыму объемы строительства жилой и коммерческой недвижимости до 2 миллионов квадратных метров в год.

- Сегодня Крым сдает пока что только 800 тысяч квадратных метров. Но считаем, что задача нам по силам, - подытожил Аксенов.

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ИСТОЧНИК KP.RU