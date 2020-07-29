2020-07-29T12:23:03+03:00
Общество

Компенсации за отдых в Крыму могут получить те россияне, которые приедут после 1 октября

Туристы должны покупать путевку с заселением в официальные средства размещения
Надежда ДАЦЮК
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За отдых в России можно получить кэшбек от 5 до 15 тысяч рублейЗа отдых в России можно получить кэшбек от 5 до 15 тысяч рублейФото: Михаил ПАТЛИС
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Кэшбек за отдых в Крыму будет начисляться тем туристам, которые брали путевки с 1 октября. Об этом сообщается на сайте Ростуризма.

Отмечается, что программа стартует в августе и закончится 20 декабря текущего года.

- В следующих семи регионах поездки будут доступны с 1 октября по 20 декабря 2020 года: Алтайский Край, Республика Алтай, Калининградская область, Республика Крым, Севастополь, Краснодарский край и Ставропольский край, - сообщают в Ростуризме.

Туристы, которые хотят получить кэшбек, должны покупать тур с заселением в официальные средства размещения, а оплачивать отпуск с помощью карты платежной системы «Мир». Компенсацию также можно получить, если турист решил самостоятельно отдохнуть в какой-либо гостинице без покупки тура, но объект стал участником программы. Перечень таких гостиниц можно посмотреть на сайте «Мир путешетствий».

Еще одно условие, тур должен стоить от 25 тысяч рублей. В таком случае путешественникам вернется на карту 5 тысяч рублей. При покупке тура от 50 до 74 тысяч рублей кэшбек составит 10 тысяч, а от 75 тысяч рублей и выше – 15 тысяч. Отдых должен длиться не меньше пяти дней и четырех ночей.

О том, что за отдых в России можно получить компенсации, сообщал премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, на эти цели было выделено 15 миллиардов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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