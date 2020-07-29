Перекрытие Северо-Крымского канала привело к засолению Сиваша

29 Июль 2020 2020-07-29T14:01:27+03:00

От днепровской воды в нем осталась концентрация ртути

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Блокирование Северо-Крымского канала привело к осолонению Сиваша. Исследования показывают сильное загрязнение от днепровских вод радионуклидами и ртутью.

- После перекрытия Северо-Крымского канала стала расти соленость Сиваша, - сообщил ведущий научный сотрудник отдела физиологии животных и биохимии ФИЦ ИнБЮМ Николай Шадрин. - Буквально в 2014 году начали вести исследования и фиксировать повышение концентрации соли.

Помимо минерализации ученые обнаружили в Сиваше повышенную концентрацию ртути, которую приносили с собой днепровские воды и давали ядохимикаты при выращивании риса на Севере Крыма.

Кроме того, в зоне подпитки Северо-Крымского канала загрязнения соленых озер радионуклидами в 5 раз выше.

В целом, перекрытие Северо-Крымского канала больше всего отразилось на Херсонской области, где под затопление попали пахотные земли. Для Крыма наиболее выраженные экосистемные проблемы в Сиваше.

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ИСТОЧНИК KP.RU