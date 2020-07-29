В Симферополе осудят жителя Ставропольского края за проломленный по пьяни череп

29 Июль 2020 2020-07-29T13:53:29+03:00

Под суд пойдет житель Ставропольского края за избиение крымчанина гаечным ключом. Фото: Архив "КП"

Пьяный подозреваемый избил гаечным ключом хозяина квартиры во время скандала

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В Симферополе очередной алкогольный вечер закончился скандалом и дракой. Под суд пойдет житель Ставропольского края за избиение крымчанина гаечным ключом.

В полицию обратился 26-летний свидетель конфликта: он со своим земляком снимал квартиру у симферопольца. В один из дней мужчины решили расслабиться и пропустить по стаканчику.

Но приятное времяпрепровождение постепенно переросло в конфликт между подозреваемым и хозяином квартиры. Во время скандала разъяренный квартирант схватился за гаечный ключ и три раза ударил крымчанина по голове.

Правоохранители задержали подозреваемого, им оказался ранее судимый мужчина 31 года. В крымскую столицу он приехал на заработки.

Вину свою задержанный полностью признал. Во время обыска квартиры сотрудники полиции нашли гаечный ключ со следами крови потерпевшего.

Против жителя Ставропольского края возбудили уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU