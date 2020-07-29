2020-07-29T13:53:29+03:00
Происшествия

В Симферополе осудят жителя Ставропольского края за проломленный по пьяни череп

Пьяный подозреваемый избил гаечным ключом хозяина квартиры во время скандала
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Под суд пойдет житель Ставропольского края за избиение крымчанина гаечным ключом.Под суд пойдет житель Ставропольского края за избиение крымчанина гаечным ключом.Фото: Архив "КП"
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В Симферополе очередной алкогольный вечер закончился скандалом и дракой. Под суд пойдет житель Ставропольского края за избиение крымчанина гаечным ключом.

В полицию обратился 26-летний свидетель конфликта: он со своим земляком снимал квартиру у симферопольца. В один из дней мужчины решили расслабиться и пропустить по стаканчику.

Но приятное времяпрепровождение постепенно переросло в конфликт между подозреваемым и хозяином квартиры. Во время скандала разъяренный квартирант схватился за гаечный ключ и три раза ударил крымчанина по голове.

Правоохранители задержали подозреваемого, им оказался ранее судимый мужчина 31 года. В крымскую столицу он приехал на заработки.

Вину свою задержанный полностью признал. Во время обыска квартиры сотрудники полиции нашли гаечный ключ со следами крови потерпевшего.

Против жителя Ставропольского края возбудили уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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