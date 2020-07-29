В Крыму за сутки коронавирусом заболело еще 24 человека

29 Июль 2020 2020-07-29T14:23:31+03:00

В Крыму список заболевших коронавирусом за сутки пополнился на 24 человека. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С начала пандемии зафиксировали больше 1150 случаев заражения COVID-19

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В Крыму список заболевших коронавирусом за сутки пополнился на 24 человека. Из них 16 почувствовали неладное и сами обратились к врачу, шестерых выявили при тестировании здоровых, а двоих нашли среди контактов с ранее заболевшими.

- Всего на текущий период зарегистрировали 1163 случая новой коронавирусной инфекции. 71 из них - завозные из-за границы, 108 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними. 852 случая выявлены при обращении за медпомощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 132 - при лабораторном скрининге здоровых лиц, - сообщил в соцсетях глава региона Сергей Аксенов.

Успешно перенесли болезнь 861 пациент, умерло 15 человек. За сутки в лабораториях обследовали 2874 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU