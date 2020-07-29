Строительство юго-восточного обхода в Симферополе обойдется в 32 миллиона
Трассу «Таврида» и дорогу на Алушту будет соединять объездная. Ее проложат в обход Симферополя и поселков Добровской долины.
По программе развития Крыма и Севастополя выделено 32 миллиарда рублей на строительство нового пути.
- Федеральная целевая программа предполагает потратить 588 миллиардов на развитие Крыма в 2020-2024 годах, - сообщает Минэкономразвития. - 20% средств будет выделено на дороги.
Обновятся следующие участки дорог: Перевальное-Алушта, Алушта-Ялта, Белогорск-Приветное, Бахчисарай-Ялта через гору Ай-Петри.
В планах у властей проложить четырехполосные дороги от Симферополя до границы с Украиной, которые будут проходить мимо Армянска и Джанкоя. Но точного решения по этому вопросу пока нет.
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ИСТОЧНИК KP.RU