Строительство юго-восточного обхода в Симферополе обойдется в 32 миллиона

29 Июль 2020 2020-07-29T14:28:44+03:00

Точно даты окончания строительства обхода пока нет

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Трассу «Таврида» и дорогу на Алушту будет соединять объездная. Ее проложат в обход Симферополя и поселков Добровской долины.

По программе развития Крыма и Севастополя выделено 32 миллиарда рублей на строительство нового пути.

- Федеральная целевая программа предполагает потратить 588 миллиардов на развитие Крыма в 2020-2024 годах, - сообщает Минэкономразвития. - 20% средств будет выделено на дороги.

Обновятся следующие участки дорог: Перевальное-Алушта, Алушта-Ялта, Белогорск-Приветное, Бахчисарай-Ялта через гору Ай-Петри.

В планах у властей проложить четырехполосные дороги от Симферополя до границы с Украиной, которые будут проходить мимо Армянска и Джанкоя. Но точного решения по этому вопросу пока нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU