Настоящий пират: Мужчина с курицей на плече взбудоражил Симферополь

29 Июль 2020 2020-07-29T14:52:03+03:00

Пользователи соцсетей окрестили его «позитивным» парнем, «хиппи», «пиратом» и «Нео» [видео]

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Симферополец, который стоял в автомобильной пробке около учреждения «Крымгазсети», стал свидетелем необычного явления. Он заснял на видео мужчину, который шел с курицей на плече. Птица сидела, словно она ручная.

Пользователи отреагировали на выходку положительно. Они окрестили симферопольца «позитивным парнем», «хиппи», «пиратом» и «Нео».

Правда, некоторые усомнились, точно ли у парня нет психических отклонений? Другим наблюдателям показалась нетипичной походка новатора.

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ИСТОЧНИК KP.RU