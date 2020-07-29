«Не хочу ехать»: прицеп бензовоза в Севастополе «встал в позу»
В соцсетях набирает популярность ролик аварии в районе мемориального комплекса «Сапун-гора» Севастополя. У грузовой машины на повороте неожиданно поднялась вверх последняя цистерна. ДТП зафиксировал видеорегистратор очевидца, сообщает Крымская газета.
В комментариях к видео развернулся горячий спор между пользователями – пытались найти разумное объяснение происшествию.
- Мне кажется, что у прицепа тормоза на передней оси заблокировались. Если они также как у КамАЗа расклиниваются при нагнетании давления и заклинивается при сбросе, то такое могло произойти из-за обрыва тормозного шланга, - предположил один из автолюбителей.
Пока одних волновал вопрос исправности тормозов, другие интересовались, почему бензовоз в таком состоянии спокойно разъезжает по городу.
- Одно непонятно. Машина для перевозки легко воспламеняемых веществ в неисправном состоянии колесит по городу, - подчеркнул пользователь под роликом.
Нашлись и те, кто не смог пропустить повод для шутки.
- Когда в душе ты самосвал, - посмеялся комментатор.
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ИСТОЧНИК KP.RU