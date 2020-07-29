2020-07-29T15:08:04+03:00
Происшествия

«Не хочу ехать»: прицеп бензовоза в Севастополе «встал в позу»

Авария произошла недалеко от мемориального комплекса «Сапун-гора»
Анастасия ГОНЧАРОВА
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«Я не бензовоз, я скорпион», - комментируют ролик в соцсетях. Фото: скриншот из видео / группа ВКонтакте «Автопартнер Крым Севастополь»«Я не бензовоз, я скорпион», - комментируют ролик в соцсетях. Фото: скриншот из видео / группа ВКонтакте «Автопартнер Крым Севастополь»
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В соцсетях набирает популярность ролик аварии в районе мемориального комплекса «Сапун-гора» Севастополя. У грузовой машины на повороте неожиданно поднялась вверх последняя цистерна. ДТП зафиксировал видеорегистратор очевидца, сообщает Крымская газета.

В комментариях к видео развернулся горячий спор между пользователями – пытались найти разумное объяснение происшествию.

- Мне кажется, что у прицепа тормоза на передней оси заблокировались. Если они также как у КамАЗа расклиниваются при нагнетании давления и заклинивается при сбросе, то такое могло произойти из-за обрыва тормозного шланга, - предположил один из автолюбителей.

Пока одних волновал вопрос исправности тормозов, другие интересовались, почему бензовоз в таком состоянии спокойно разъезжает по городу.

- Одно непонятно. Машина для перевозки легко воспламеняемых веществ в неисправном состоянии колесит по городу, - подчеркнул пользователь под роликом.

Нашлись и те, кто не смог пропустить повод для шутки.

- Когда в душе ты самосвал, - посмеялся комментатор.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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