2020-07-29T15:15:23+03:00
Общество

Из МДЦ «Артек» вывезли 72 ребенка по состоянию здоровья

В этом году в лагере отдыхают только дети из Крыма и Севастополя
Александра Тимощенко
Поделиться:
В этом году детсткий лагерь принял более 1000 детейВ этом году детсткий лагерь принял более 1000 детейФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В пятницу, 24 июля, из международного детского центра «Артек» экстренно вывезли 72 ребенка по болезни. Как сообщила замдиректора детского лагеря, такое решение приняли из-за того, что детский центр не имеет лицензий на осуществление медицинской деятельности.

Теперь, если во время смены у ребенка обнаружились симптомы инфекционной болезни - насморк, температура, недомогание, расстройство желудка - его помещают на сутки в изолятор. После детей отправляют домой.

Этим летом из-за пандемии коронавирусной инфекции в детском лагере отдыхали только местные ребята из Крыма и Севастополя.

Напомним, лагерь «Артек» открылся 15 июля. Больше тысячи ребят стали участниками 8-й смены «Остров Дружбы – «Артек».

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За год модница вынесла из дома своей подруги люксовые вещи на 300 тысяч
В Симферополе около рынка «Привоз» перекрыли пешеходную зону
Эксперт рассказал, почему бухты Керчи и Севастополя - самые грязные в Черном море
В Крыму сотрудник отдела по борьбе с коррупцией попался на взятке в 3 млн
Застройка побережья Крыма ведет к вымиранию дельфинов в Черном море
Из МДЦ «Артек» вывезли 72 ребенка по состоянию здоровья
«Не хочу ехать»: прицеп бензовоза в Севастополе «встал в позу»
Настоящий пират: Мужчина с курицей на плече взбудоражил Симферополь
Строительство юго-восточного обхода в Симферополе обойдется в 32 миллиона
В Крыму за сутки коронавирусом заболело еще 24 человека
Перекрытие Северо-Крымского канала привело к засолению Сиваша
В Симферополе осудят жителя Ставропольского края за проломленный по пьяни череп
Компенсации за отдых в Крыму могут получить те россияне, которые приедут после 1 октября