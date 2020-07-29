Из МДЦ «Артек» вывезли 72 ребенка по состоянию здоровья

29 Июль 2020 2020-07-29T15:15:23+03:00

В этом году детсткий лагерь принял более 1000 детей Фото: Архив "КП"

В этом году в лагере отдыхают только дети из Крыма и Севастополя

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В пятницу, 24 июля, из международного детского центра «Артек» экстренно вывезли 72 ребенка по болезни. Как сообщила замдиректора детского лагеря, такое решение приняли из-за того, что детский центр не имеет лицензий на осуществление медицинской деятельности.

Теперь, если во время смены у ребенка обнаружились симптомы инфекционной болезни - насморк, температура, недомогание, расстройство желудка - его помещают на сутки в изолятор. После детей отправляют домой.

Этим летом из-за пандемии коронавирусной инфекции в детском лагере отдыхали только местные ребята из Крыма и Севастополя.

Напомним, лагерь «Артек» открылся 15 июля. Больше тысячи ребят стали участниками 8-й смены «Остров Дружбы – «Артек».

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ИСТОЧНИК KP.RU