Из МДЦ «Артек» вывезли 72 ребенка по состоянию здоровья
В пятницу, 24 июля, из международного детского центра «Артек» экстренно вывезли 72 ребенка по болезни. Как сообщила замдиректора детского лагеря, такое решение приняли из-за того, что детский центр не имеет лицензий на осуществление медицинской деятельности.
Теперь, если во время смены у ребенка обнаружились симптомы инфекционной болезни - насморк, температура, недомогание, расстройство желудка - его помещают на сутки в изолятор. После детей отправляют домой.
Этим летом из-за пандемии коронавирусной инфекции в детском лагере отдыхали только местные ребята из Крыма и Севастополя.
Напомним, лагерь «Артек» открылся 15 июля. Больше тысячи ребят стали участниками 8-й смены «Остров Дружбы – «Артек».
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ИСТОЧНИК KP.RU