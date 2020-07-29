Застройка побережья Крыма ведет к вымиранию дельфинов в Черном море
Береговая полоса Черного моря и прилегающие биотопы страдают из-за бессистемного освоения. В Крыму нет комплексного управления прибрежными территориями - они раздроблены между министерствами и ведомствами.
- К сожалению, многое из того, что делается под маркой улучшения условий для туристов, ускорит деградацию береговой полосы, - считает ведущий научный сотрудник отдела физиологии животных и биохимии ФИЦ ИнБЮМ Николай Шадрин. - Нет комплексного управления прибрежными территориями, об этом никто не думает.
Из-за деградации побережья снижается рыбная продуктивность Черного моря. Прежде всего, рыб крупных пород, на которые идет промышленный лов и, в результате, дельфины остаются без кормовой базы.
- Одной килькой или хамсой дельфинов кормить нельзя, им нужна крупная рыба, - подчеркнул ученый. - Чтобы адекватно оценить популяцию дельфинов нужны съемки в масштабе всего моря.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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