Эксперт рассказал, почему бухты Керчи и Севастополя - самые грязные в Черном море

29 Июль 2020 2020-07-29T16:31:23+03:00

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Севастопольская и Керченская бухта, а также Каркинитский залив являются самыми загрязненными участками Черного моря. Портовая инфраструктура, а также химические отстойники плохо отражаются на состоянии морской воды.

- Действительно, критическая ситуация в Севастопольской бухте, бухты в районе Керчи, где мощные порты и индустрия. Очень тяжелая ситуация с Каркинитским заливом - там периодически из накопителя происходит утечка химических отходов в море, - говорит ведущий научный сотрудник отдела физиологии животных и биохимии ФИЦ ИнБЮМ Николай Шадрин. - Как-то я наблюдал, как до Тарханкута море окрасилось в оранжевый цвет. Это сопровождалось массовой гибелью рыбы. Говорят, что этого больше не происходит, но я в это не верю - эти накопители существуют.

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ИСТОЧНИК KP.RU