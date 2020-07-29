В Крыму сотрудник отдела по борьбе с коррупцией попался на взятке в 3 млн
Против сотрудника управления экономической безопасности и противодействия коррупции РФ по Симферополю и 39-летнего жителя столицы Крыма возбуждены уголовные дела.
Следствие подозревает, что полицейский пытался получить взятку от местного бизнесмена. За деньги сотрудник МВД обещал оставить коммерсанта в покое и закрыть глаза на нарушение закона.
Как сообщили в пресс-службе Следкома по РК, вечером 14 июля предприниматель на своем рабочем месте передал полицейскому через его посредника взятку в 3 миллиона рублей. Но сделка не состоялась: оперуполномоченный и посредник были задержаны с поличным.
- Сотрудник уволен из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь сотрудника полиции, и будет привлечен к установленной законом ответственности, - отметили следователи.
Расследование уголовного дела продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU