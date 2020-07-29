За год модница вынесла из дома своей подруги люксовые вещи на 300 тысяч

29 Июль 2020 2020-07-29T17:24:19+03:00

Жительница Симферополя не могла поверить, что брендовые вещи ворует ее знакомая

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Бывает, что после прихода гостей хозяева не досчитываются в своих домах денег или внезапно теряют дорогие вещи. Похожая история случилась с жительницей Симферополя. Любительница одежды известных мировых брендов оставляла дорогие вещи в поле зрения всех, кто приходил к ней в дом.

Особенно они приглянулись Эльвире* - знакомой симферопольской модницы. Женщина часто ходила в дом, набитый дорогими вещами. Как только хозяйка отвлекалась, сорокалетняя воровка-модница брала себе люксовые вещи. Это длилось с мая 2018 года по июнь 2019.

Два года женщина не замечала, как ее обворовывает собственная подруга. Но когда просветление пришло, модница понесла заявление в полицию.

Как стало известно КП-Крым из собственных источников, украденные вещи потянули на 315 тысяч рублей. Что и говорить, воровка вынесла из дома подруги сумку, футболку и свитер бренда «Гуччи», солнцезащитные очки и кеды от «Шанель», серьги от «Диор» и немало других элитных аксессуаров.

Полиция решила допросить подозреваемую, но та клялась, что ничего подобного не делала. Когда же оперативники заглянули в прошлое предполагаемой воровки, то обнаружили, что женщина уже была судима за кражу.

Сотрудникам МВД ничего не оставалось, как организовать обыск. В доме у подозреваемой они нашли «кладовую брендовых вещей».

Теперь женщина задержана, а если ее вину докажут, то ближайшие несколько лет дорогую и люксовую одежду она поменяет на тюремную робу.

*Имя изменено

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ИСТОЧНИК KP.RU