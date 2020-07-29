2020-07-29T17:11:57+03:00
Общество

В Симферополе около рынка «Привоз» перекрыли пешеходную зону

Ограничения связаны с реконструкцией прилегающей территории
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Схема движения около рынка «Привоз». Фото: официальный сайт администрации Симферополя.Схема движения около рынка «Привоз». Фото: официальный сайт администрации Симферополя.
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Около рынка «Крымский Привоз» перекрыли пешеходную зону в связи с перестройкой прилегающей территории. Схему опубликовали на официальном портале администрации Симферополя.

Разговоры о реконструкции рынка велись еще в начале года. Сначала его хотели перебросить за черту города и переделать в логистический центр. Но вскоре выяснилось: никто никуда не переезжает. Единственные изменения, которые ждут рынок, - небольшое расширение территории.

Так, около «Привоза» сделают новую парковку, зеленую зону и остановку. Все это расположиться на 2 гектарах, которые власти региона выделили руководству рынка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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