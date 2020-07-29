2020-07-29T19:04:44+03:00
Общество

В Евпатории построят современный медкомплекс на 800 коек

Он займет место грязелечебницы «Мойнаки» и санатория «Родина»
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Новый медкомплекс займет место грязелечебницы «Мойнаки» и санатория «Родина».Новый медкомплекс займет место грязелечебницы «Мойнаки» и санатория «Родина».Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Для оздоровления детей с различными патологиями и не только будет построен современный медкомплекс на месте грязелечебницы «Мойнаки» и санатория «Родина». Рассчитывают создать центр на 800 коек с общежитием на 150 мест для сотрудников.

- Проект будет реализовываться на федеральном уровне. Город посетил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и поставил задачу 1 мая 2023 перерезать ленточку и запустить лечебницу федерального уровня, - объяснил глава администрации Евпатории Роман Тихончук, слова которого приводит Крым24.

В современную лечебницу поставят высокотехнологическое оборудование, арендуют транспорт специально для того, чтобы пациенты смогли в любой момент поехать на море. Помимо этого создадут всю необходимую инфраструктуру.

Напомним, работу грязелечебницы «Мойнаки» остановили в 2007 году. На ее территории также есть законсервированная скважина термальной минеральной воды.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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