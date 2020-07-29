2020-07-29T19:20:56+03:00
Происшествия

В ДТП под Евпаторией погибла несовершеннолетняя девочка

Водитель иномарки получил сотрясение головного мозга
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Под Евпаторией в аварии погибла 12-летняя девочка.Под Евпаторией в аварии погибла 12-летняя девочка.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Под Евпаторией в аварии погибла 12-летняя пассажирка, водитель получил сотрясение.

Трагедия развернулась вечером 28 июля на трассе Евпатория – Раздольное. Автомобилист легковушки Daewoo Nexia, не выбрав безопасное расстояние, съехал на обочину, чтобы не столкнуться с впереди ехавшим мопедом. В этом момент машину занесло и выкинуло за проезжую часть.

Пассажирка Daewoo Nexia – 12-летняя девочка – скончалась на месте. 53-летний водитель иномарки получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, сообщили в пресс-службе крымского управления ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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