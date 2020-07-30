2020-07-30T06:06:49+03:00
Общество

Погода в Крыму на 30 июля: переменная облачность и тепло до +32

На полуострове штормовое предупреждение
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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В Симферополе тепло до +32.В Симферополе тепло до +32.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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30 июля на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение, а в южных районах сохранится и чрезвычайная пожарная опасность,

- В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 30…32°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 27…29°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем до +30°.

В Керчи переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный, северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 30…32°.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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