Погода в Крыму на 30 июля: переменная облачность и тепло до +32
30 июля на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение, а в южных районах сохранится и чрезвычайная пожарная опасность,
- В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 30…32°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 27…29°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем до +30°.
В Керчи переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный, северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 30…32°.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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