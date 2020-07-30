В Симферополе и Севастополе 30 июля частично отключат электричество
30 июля в отдельных районах Симферополя и Севастополя не будет света. Перебои возникнут из-за ремонта электросетей.
Где отключат электричество
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Гридасова, 9, 28;
ул. Рождественская, 134, 1/11, 11-23 (нечет);
ул. Черных, 17;
ул. Дзюбанова, 4-12 (чет), 1/6-13 (нечет);
пер. Дзюбанова, 2а, 2-6 (чет);
ул. Проездная, 32, 34;
бул. Ленина, 6;
ул. Спера, 2, 5-15 (нечет)
СЕВАСТОПОЛЬ с 9.00 до 17.00
ул. Адмирала Фадеева, 23-А, 23-Б, 23-В, 23-Г, 23-Д, 23-Е, 23-Ж, 33-А, 33-Б, 33-В, 33-Г
пр. Матросский, 2-30;
ул. Частника, 5; ул. Нефедова, 2-32; пер. Крепостной, 3
село Орловка: ул. Гагарина, 48-54, 3, 3-А
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ИСТОЧНИК KP.RU