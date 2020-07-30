2020-07-30T06:06:17+03:00
Общество

В Симферополе и Севастополе 30 июля частично отключат электричество

Энергетики ремонтируют оборудование
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Энергетики приводят в порядок оборудование, поэтому и отключают свет.Энергетики приводят в порядок оборудование, поэтому и отключают свет.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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30 июля в отдельных районах Симферополя и Севастополя не будет света. Перебои возникнут из-за ремонта электросетей.

Где отключат электричество

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Гридасова, 9, 28;

ул. Рождественская, 134, 1/11, 11-23 (нечет);

ул. Черных, 17;

ул. Дзюбанова, 4-12 (чет), 1/6-13 (нечет);

пер. Дзюбанова, 2а, 2-6 (чет);

ул. Проездная, 32, 34;

бул. Ленина, 6;

ул. Спера, 2, 5-15 (нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ с 9.00 до 17.00

ул. Адмирала Фадеева, 23-А, 23-Б, 23-В, 23-Г, 23-Д, 23-Е, 23-Ж, 33-А, 33-Б, 33-В, 33-Г

пр. Матросский, 2-30;

ул. Частника, 5; ул. Нефедова, 2-32; пер. Крепостной, 3

село Орловка: ул. Гагарина, 48-54, 3, 3-А

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ИСТОЧНИК KP.RU

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