30 Июль 2020 2020-07-30T09:51:17+03:00

В начале следующего года для туристов откроют пещеру «Таврида». Фото: Александр КОЦ

Попасть на экскурсии смогут все желающие, в том числе и маломобильные граждане

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В начале следующего года для туристов планируют открыть научно-образовательный и рекреационный комплекс на базе пещеры «Таврида».

- Рабочий проект уже на стадии завершения, - отметил председатель Российского союза спелеологов Геннадий Самохин, слова которого приводит Крымское информационное агентство.

Он рассказал, что также возведут несколько зданий: научный центр, общежитие и визит-центр. В научном центре оборудуют лабораторию и учебную аудиторию, там же будет конференц-зал. В визит-центре посетители смогут получить информационный буклет, там же откроют два музея – палеонтологии и археологии каменного века Крыма.

На открытом воздухе устроят геологический музей, в котором экспонатами станут образцы различного каменного материала, минералов и пород со всего полуострова. Каждый экземпляр подпишут, так что можно будет без труда понять, из чего состоит Крым.

Ученый также добавил, что специально для маломобильных граждан соорудят вход и выход в пещеру без уклона.

- Это важное мероприятие. Насколько я знаю, в России нет таких подземных объектов, куда могли бы спокойно заехать маломобильные граждане, а здесь мы это делаем, - пояснил Самохин.

Точной даты открытия пока не объявляют, но по договору генподрядчик должен успеть закончить работы к концу этого года.

- Соответственно, 2021 год — может, не 1 января, но в начале будет открытие пещеры, - заверил руководитель проекта.

Более подробной информацией о том, чего ждать туристам, поделился председатель комиссии экоэффективного туризма Ленинградского областного отделения РГО Антон Юшко.

— У нас есть возможность создать целый спектр туристических продуктов, среди которых будут и короткие экскурсии, и серьезные научные по 2-3 часа. Наверняка здесь будет развиваться и сувенирная продукция. Продаваться будут не китайские сувениры, а местные, — объяснил он.

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ИСТОЧНИК KP.RU