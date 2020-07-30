Температура воды Черного моря 30 июля 2020 года: температура воды в Керченском проливе стала прохладнее на 2 градуса
По данным крымского гидрометцентра, температура моря на западном, южном и восточном берегу сравнялась. Так, вода в Керченском проливе стала холоднее – с 26 понизилась до 24 градусов.
В районе Карадага, Алуште, Ялте температура воды также составляет 24 градуса. У берегов Севастополя море местами прогрелось до 25 градусов.
Повысилась на градус температура воды и у берегов Черноморского и Евпатории – 24 градуса.
И без особых изменений в Азовском море – 25 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU