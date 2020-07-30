2020-07-30T09:21:57+03:00
Общество

Температура воды Черного моря 30 июля 2020 года: температура воды в Керченском проливе стала прохладнее на 2 градуса

Температура воды Черного моря 30 июля 2020 года: на западном побережье Крыма температура воды повысилась на градус
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Повысилась на градус температура воды и у берегов Черноморского и Евпатории – 24 градуса.Повысилась на градус температура воды и у берегов Черноморского и Евпатории – 24 градуса.Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА
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По данным крымского гидрометцентра, температура моря на западном, южном и восточном берегу сравнялась. Так, вода в Керченском проливе стала холоднее – с 26 понизилась до 24 градусов.

В районе Карадага, Алуште, Ялте температура воды также составляет 24 градуса. У берегов Севастополя море местами прогрелось до 25 градусов.

Повысилась на градус температура воды и у берегов Черноморского и Евпатории – 24 градуса.

И без особых изменений в Азовском море – 25 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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