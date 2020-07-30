В Крыму за сутки зафиксировали 13 человек, зараженных коронавирусом

30 Июль 2020 2020-07-30T10:26:01+03:00

С нарастающим итогом в Крыму зарегистрировали 1176 случаев заражения коронавирусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В Крыму за 29 июля зарегистрировали 13 случаев новой коронавирусной инфекции. Пять из них сами обратились за медицинской помощью, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- 2 заболевших выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 5 – при скрининге здоровых лиц, 1 случай завозной из-за рубежа, - заявил Аксенов.

С нарастающим итогом в Крыму зарегистрировали 1176 случаев заражения коронавирусом, выздоровевших за весь период - 888 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU