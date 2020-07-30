Военнослужащего Черноморского флота подозревают в госизмене

30 Июль 2020 2020-07-30T10:37:45+03:00

За передачу госсведений украинской разведке ему может грозить 20 лет тюрьмы

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В Севастополе задержали российского военнослужащего. Его подозревают в государственной измене.

- Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Севастополе задержан военнослужащий Черноморского флота, собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения, - сообщили КП-Крым в пресс-службе ФСБ.

За передачу сведений, являвшихся гостайной, украинской разведке против военнослужащего возбудили уголовное дело по статье 275 УК России («Государственная измена»). Ему может грозить до 20 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей.

На данный момент суд заключил его под стражу.

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ИСТОЧНИК KP.RU