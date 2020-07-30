Из Украины хотят запустить 25-метровый флаг, который долетит до Крыма

30 Июль 2020 2020-07-30T11:00:00+03:00

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Из Крым из Украины хотят направить 25-метровый флаг. На него начали сбор денег, написала на Facebook активист Наталья Лютикова.

По словам общественницы нужно собрать сумму на обеспечение технических нужд, изготовление флага и создание конструкции, которая сможет пролететь максимально большое расстояние над Крымом.

- Чтобы все вышло идеально необходимо около 15 000 гривен, сбор которых уже ведется, - написала Лютикова.

Активистка уточнила, что акцию планируют провести 23 августа, в День государственного флага Украины.

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ИСТОЧНИК KP.RU