В Гагаринском парке Симферополя хотят возобновить патрулирование
В парке имени Гагарина в Симферополе может возобновиться патрулирование.
- Огромное количество людей в выходные дни в парках, в Гагаринском парке пройти невозможно было в воскресенье, ни народного патруля, - отметила глава администрации Симферополя Елена Проценко.
О том, что необходимо возобновить патрулирование, также сказал и директор МБУК «Детский парк» Виталий Радковский.
- Мной, как директором парка, было написано два письма на имя начальника полиции города. В ответ мне поступила рекомендация осуществлять охрану парков города своими силами с привлечением частных охранных предприятий. В социальных сетях по этому поводу поступают нарекания, - отметил Радковский.
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ИСТОЧНИК KP.RU