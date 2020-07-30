Появилось видео задержания военнослужащего ЧФ, обвиняемого в измене

30 Июль 2020 2020-07-30T11:29:48+03:00

Мужчину подозревают в государственной измене. Фото: скриншот из видео.

Его обвиняют в передаче госсведений украинской разведке

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Сотрудники ФСБ опубликовали видео задержания военнослужащего Черноморского флота в Севастополе. Как сообщалось ранее, мужчину подозревают в государственной измене.

- Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Севастополе задержан военнослужащий Черноморского флота, собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения, - сообщали в пресс-службе ФСБ.

Против военнослужащего возбудили уголовное дело по статье 275 УК России («Государственная измена») за передачу сведений, являвшихся гостайной, украинской разведке. Ему можно грозить до 20 лет тюрьмы со штрафом до 500 тысяч рублей.

Сейчас суд заключил его под стражу.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/793452" frameborder="0"></iframe> Задержание военнослужащего Черноморского флота.В Севастополе задержали военнослужащего по подозрению в госизмене. Видео: пресс-служба ФСБ.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU