ДТП под Симферополем: Фургон с овощами раздавил легковушку
Вечером 29 июля на дороге Симферополь - Феодосия произошла авария. Водитель грузовика превысил скорость и не справился с управлением. Машина опрокинулась и упала на легковой автомобиль.
- В результате ДТП погиб водитель «ЗАЗ». По факту ДТП проводится проверка, - сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Фото жуткой аварии опубликованы в социальных сетях. Пользователи сообщают, что попавший в ДТП грузовик подрезала другая фура, это и стало причиной аварии.
Фото: Автопартнер Крым/ВКонтакте
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU