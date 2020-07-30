2020-07-30T11:38:55+03:00
Происшествия

ДТП под Симферополем: Фургон с овощами раздавил легковушку

Водитель грузовика не справился с управлением, водитель легковушки погиб
Анастасия Камская
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Фото: Автопартнер Крым/ВКонтактеФото: Автопартнер Крым/ВКонтакте
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Вечером 29 июля на дороге Симферополь - Феодосия произошла авария. Водитель грузовика превысил скорость и не справился с управлением. Машина опрокинулась и упала на легковой автомобиль.

- В результате ДТП погиб водитель «ЗАЗ». По факту ДТП проводится проверка, - сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Фото жуткой аварии опубликованы в социальных сетях. Пользователи сообщают, что попавший в ДТП грузовик подрезала другая фура, это и стало причиной аварии.

Фото: Автопартнер Крым/ВКонтакте

Фото: Автопартнер Крым/ВКонтакте

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ИСТОЧНИК KP.RU

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