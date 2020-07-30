В Крыму родственникам ветерана ВОВ торжественно вручили орден Красной Звезды
В селе Рыбачье недалеко от Алушты прошла церемония торжественной передачи ордена Красной Звезды семье ветерана Петра Босова. Награда проделала огромный путь, прежде чем попала к потомкам.
История началась в Мюнхене: в декабре 2019 года журналисты-историки нашли и выкупили орден, затем начали искать ветерана, которому он принадлежал. Но как награда изначально оказалась в Германии, неизвестно.
Родственников Босова нашли в Крыму. Чтобы передать им орден Красной Звезды, потребовалось задействовать ряд дипломатических ведомств и Германии, и России. Награде пришлось объехать полмира, прежде чем попасть в республику, уточняет Крымская газета.
Торжественная передача ордена невестке и внуку ветерана прошла 29 июля в селе Рыбачье.
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ИСТОЧНИК KP.RU