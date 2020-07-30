В Крыму родственникам ветерана ВОВ торжественно вручили орден Красной Звезды

30 Июль 2020 2020-07-30T11:38:13+03:00

Торжественная передача ордена невестке и внуку ветерана прошла в селе Рыбачье. Фото: скриншот из видео / Крымская газета

Прежде чем попасть к потомкам, награда проехала полмира

Изменить размер текста: A A

В селе Рыбачье недалеко от Алушты прошла церемония торжественной передачи ордена Красной Звезды семье ветерана Петра Босова. Награда проделала огромный путь, прежде чем попала к потомкам.

История началась в Мюнхене: в декабре 2019 года журналисты-историки нашли и выкупили орден, затем начали искать ветерана, которому он принадлежал. Но как награда изначально оказалась в Германии, неизвестно.

Родственников Босова нашли в Крыму. Чтобы передать им орден Красной Звезды, потребовалось задействовать ряд дипломатических ведомств и Германии, и России. Награде пришлось объехать полмира, прежде чем попасть в республику, уточняет Крымская газета.

Торжественная передача ордена невестке и внуку ветерана прошла 29 июля в селе Рыбачье.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU