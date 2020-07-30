Какая погода будет в Крыму ближайшие два дня

30 Июль 2020 2020-07-30T12:47:53+03:00

Август на полуострове начнется с дождей и гроз

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По данным крымского гидрометцентра, на полуострове с 30 июля по 1 августа сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Симферополе 31 июля ожидается переменная облачность без существенных осадков. Столбик термометра ночью покажет 16-18 градусов, днем – 30-32 градуса. Переменной облачности в этот день ждать и жителям Севастополя. Ночные температуры воздуха будут 18-20 градусов, дневные – 28-30 градусов.

В субботу, 1 августа, в крымской столице могут пройти кратковременные дожди с грозами. Столбик термометра ночью покажет 17-19 градусов, днем – 27-29 градусов. Ночь того же числа в Севастополе пройдет спокойно, утром и днем жителям лучше иметь при себе зонтики – может быть небольшой дождь с грозой. Днем воздух прогреется до 25-27 градусов, ночью – до 19-21 градуса.

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ИСТОЧНИК KP.RU