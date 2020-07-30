В Херсонесе начался международный фестиваль оперы и балета

30 Июль 2020 2020-07-30T13:33:27+03:00

Мероприятие проходит четвертый год на территории музея-заповедника

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Музей-заповедник «Херсонес Таврический» в четвертый раз принимает Международный фестиваль оперы и балета. Открытие прошло в среду, 29 июля.

Свое приветственное слово отправил президент РФ Владимир Путин.

- Убежден, что нынешний фестиваль в полной мере оправдает ожидания взыскательной публики, подарит радость встречи с настоящим искусством. Станет незабываемым праздником и для участников, и для многочисленных зрителей – жителей и гостей Севастополя и Республики Крым. Желаю вам всего самого доброго, - зачитала слова президента министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

По ее словам, в этом году на фестивале впервые выступит коллектив Большого театра. Это будет первое возвращение к работе после длительного карантина.

Балетная труппа Большого театра представила «Кармен-сюиту». Фото: пресс-служба Министерства культуры РФ

- С середины марта артисты вообще не выходили на сцену. Вернуться к репетициям для нас имело невероятное значение. А то, что первое выступление проходит в Херсонесе, на замечательной севастопольской земле, мне кажется, это еще сильнее собирает артистов, - заявил директор Государственного академического Большого театра Владимир Урин. В музее-заповеднике воссоздали сцену масштабов «Большого». Ее длина - примерно 67 метров.

Максимальная длина сцены - 67 метров. Фото: пресс-служба Министерства культуры РФ

Ежедневная концертная программа началась 29 июля и закончится 2 августа. Вечера фестиваля состоят из двух частей – оперы и балета. Перед зрителями уже выступили певцы с мировыми именами - Игорь Головатенко, Динара Алиева, Анна Аглатова, Олег Долгов, Анна Нечаева и другие исполнители. Балетная труппа Большого театра представила «Кармен-сюиту» Бизе-Щедрина в хореографии Альберто Алонсо.

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ИСТОЧНИК KP.RU