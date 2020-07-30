Насекомые-вредители, пожирающие пальмы ЮБК, могли попасть в Крым самостоятельно

30 Июль 2020 2020-07-30T14:00:10+03:00

Узнать, как же на полуостров попали насекомые, уже практически невозможно. Фото: Александр БОЙКО

Специалисты отмечают, что не последнюю роль в их появлении сыграло глобальное потепление

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В соцсетях активно обсуждают проблему массовой гибели южнобережных пальм – вот уже на протяжении нескольких лет их пожирают «иностранные» вредители. Изначально считалось, что пальмового мотылька и пальмового долгоносика привезли из-за границы частники, но специалисты уверяют, что это – далеко не факт, сообщает ForPost.

Узнать, как же на полуостров попали насекомые, уже практически невозможно, отмечает доктор биологических наук, профессор кафедры экологии и зоологии КФУ Сергей Иванов. Винить во всем частных лиц не стоит, поскольку провоз экзотических растений из-за рубежа, с которыми могли приехать вредители, – страшно проблематичное удовольствие.

- Очень часто на таможне не пропускают подобные растения, – уточнил Иванов и добавил, что насекомые могли добраться до региона своим ходом. Так, пальмовая огневка вполне спокойно перелетела бы из Европы в Крым.

Глобальное потепление, по мнению ученого, тоже могло повлиять на появление «иностранных» вредителей в республике. Собственно, родина пальмовой огневки – Африка, самый жаркий континент. С пальмовым долгоносиком сталкивались жители и Китая, и Индии, и Пакистана, и также Африки – тоже нехолодные регионы.

Напомним, в прошлом году из-за насекомых погибли несколько десятков пальм ЮБК. В садах и парках Симеиза специалисты провели колоссальные профилактические работы, но полностью избавиться от вредителя не удалось. Хотя на какое-то время остановить распространение «врагов» экзотических пальм удалось.

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ИСТОЧНИК KP.RU