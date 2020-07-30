Для поиска затонувшей в Керченском проливе бронемашины хотят привлечь силы Минобороны РФ

30 Июль 2020 2020-07-30T14:05:47+03:00

Пока что поиски ведутся силами военно-технического общества и его партнеров. Фото: Андрей Коннов

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Представители военно-технического общества попросили помощи у Министерства обороны РФ в поиске затонувшей бронемашины в Керченском проливе.

- Вчера мы отправили официальное письмо на имя командующего войсками Южного военного округа генерала армии Дворникова Александра Владимировича с просьбой оказать содействие в поиске затонувшей бронемашины БРДМ-2, - сообщил пресс-секретарь военно-технического общества Андрей Коннов.

По его словам, скоро в Южном федеральном округе планируется проведение военных учений, и военнослужащие могли бы улучшить навыки работы с гидролокаторами и другим оборудованием при поиске бронемашины. - По факту утерянный автомобиль является малым автономным плавающим средством. Даже сейчас, будучи затопленным, он дрейфует и меняет местоположение, что усложняет задачу по его поиску, - сообщили в военно-техническом обществе.

Поиски затонувшего 25 июля БРДМ-2 ведутся несколько дней, однако до сих пор они не увенчались успехом.

Андрей Коннов сообщил КП-Крым, что квадрат поиска постепенно расширяется. Однако сильное течение, видимо, уносит военный объект все дальше.

- Мы надеемся, что бронемашину получится найти силами Минобороны, ведь у них намного больше возможностей и техники. Пока же продолжаем поиски своими силами и с помощью партнеров, - заявил Коннов.

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ИСТОЧНИК KP.RU