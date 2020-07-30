2020-07-30T14:18:01+03:00
Коронавирус Covid-19

В Крыму еще 13 человек заболело коронавирусом за сутки

С начала пандемии успешно побороли COVID-19 888 человек
Анастасия ГОНЧАРОВА
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В Крыму за сутки коронавирусом заболели 13 человек.В Крыму за сутки коронавирусом заболели 13 человек.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Крыму за сутки коронавирусом заболели 13 человек, из них пятеро к врачу обратились самостоятельно, почувствовав неладное. Тестирование выявило COVID-19 у пятерых, еще двоих нашли среди контактов с заболевшими ранее. Последний зараженный коронавирусом приехал из-за границы.

- Всего на текущий период в республике зарегистрировано 1176 случаев. 72 из них завозные из-за границы, 108 - из субъектов России и выявленные по контакту с ними. 859 случаев выявлены при обращении за медпомощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 137 - при лабораторном скрининге здоровых лиц, - сообщил в соцсетях глава Крыма Сергей Аксенов.

За весь период успешно перенесли болезнь 888 человек, умерло за весь период 15. В лабораториях за сутки обследовали 2555 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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