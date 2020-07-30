Лучшее средство избавиться от гостей: На Авито продают крымскую сколопендру
На сервисе «Авито» появилось объявление о продаже крымской сколопендры. В описании не скрывают, что насекомое вряд ли станет вам другом.
Дрессировать и воспитать Сколопендру тоже не получится. Но продавец знает способ, от которого разбегутся все гости и даже теща:
- Сначала показываете им сколопендру и через три минуты пустой аквариум. В течение пяти секунд вы уже наслаждаетесь одиночеством в компании сего чуда природы.
Живет такое насекомое около семи лет. А продается в Судаке за тысячу рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU