2020-07-30T15:59:15+03:00
Общество

Лучшее средство избавиться от гостей: На Авито продают крымскую сколопендру

Цена насекомого - тысяча рублей [фото]
Анастасия Камская
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Вот такое чудо продают на Авито. Фото: сайт АвитоВот такое чудо продают на Авито. Фото: сайт Авито
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На сервисе «Авито» появилось объявление о продаже крымской сколопендры. В описании не скрывают, что насекомое вряд ли станет вам другом.

Дрессировать и воспитать Сколопендру тоже не получится. Но продавец знает способ, от которого разбегутся все гости и даже теща:

- Сначала показываете им сколопендру и через три минуты пустой аквариум. В течение пяти секунд вы уже наслаждаетесь одиночеством в компании сего чуда природы.

Живет такое насекомое около семи лет. А продается в Судаке за тысячу рублей.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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